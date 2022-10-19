Дуда предупредил главу Ирана, что намерен противодействовать поставке оружия в Россию

Иран продолжает поддерживать Россию в войне против Украины, предоставляя ей дроны-камикадзе и другое вооружение. Президент Польши заявил о своей четкой позиции по противодействию таким поставкам.

Польша не устает выражать свою солидарность с Украиной. Польские медиа отмечают, что президент Дуда беседовал с главой Ирана вечером 19 октября и озвучил ему позицию по продаже беспилотников России.

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О чем Дуда говорил с Эбрагимом Раиси

Власти Ирана опровергают информацию о том, что Кремль обстреливает города Украины иранскими БПЛА. Однако это не помешало Дуде поднять этот вопрос во время телефонного разговора с президентом Ирана Эбрагимом Раиси.

Польша намерена активно противодействовать любым закупкам оружия Россией,

– написали в польском СМИ со ссылкой на собственные источники.

Кроме того, в Polska Agencja Prasowa отметили, что президенты обсудили международную ситуацию и упомянули в статье о заседании Совета безопасности ООН в среду, 19 октября.

Как Польша поддерживает Украину: актуальная информация

Польша возглавила рейтинг стран, которые финансово помогают украинским беженцам после начала полномасштабного вторжения. В целом страна потратила около 8,36 млрд евро на граждан Украины, которые вынуждены были убегать от войны.

Кроме того, украинских детей в Польше будут бесплатно готовить к школе. Будущие ученики из Украины смогут бесплатно подготовиться к поступлению в польскую школу. В этом им поможет Школа будущего первоклассника.

Также в Польше была проведена акция против незаконной аннексии частей украинских областей. Митингующие провели свое "голосование", на котором "анексировали" российское посольство.

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Медиа сообщают, что во время закрытого заседания Совбез ООН обсудит поставки иранского вооружения России. Вопрос о поставках дронов планируют поднять США, Франция и Великобритания.