Дуда предложил Байдену переместить часть вооружения США в Польшу

Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту США Джо Байдену, чтобы Штаты перевезли часть своего вооружения в Польшу.

Дуда рассказал, что его предложение было воспринято с большим вниманием. Байден в личном разговоре заверил, что Польша важна для США так же, как и США для Польши.

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Я попросил президента Байдена, чтобы американские военные перевезли свое оружие в нашу страну,

– сказал президент Польши.

По его словам, это укрепит американский потенциал с точки зрения инфраструктуры.

Переговоры Байдена и Дуды

Байден 21 февраля прибыл в Варшаву, где встретился с Дудой.

В Белом доме сообщили, что президенты обсуждали совместные усилия по поддержке Украины.

Также они не обошли вниманием давление на Россию и укрепление НАТО. Речь шла о подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Кроме того, обсуждали восстановление Украины и участие Польши в этом.

Перед тем президент США приезжал в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Кстати, Дуда отметил, что визит Байдена в Киев 20 февраля – акт большого мужества, ставший важным знаком для многих. Зеленский также заявил, что визит Байдена в Киев – показатель того, насколько Украина стойкая и важна для мира.