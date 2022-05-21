Дуда считает маловероятным, что Путин решится напасть на какую-нибудь страну НАТО

Глава государства Польши Анджей Дуда считает, что вероятность того, что кто-то, включая Россию, решится напасть на страну НАТО, очень мала.

Об этом президент сказал в интервью Polski Times, сообщило издание PAP. Он добавил, что никто не рискнет конфликтовать с Североатлантическим альянсом, более того, столкнуться с американской и европейской армией, которая будет защищать границы НАТО.

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В интервью Анджей Дуда оценил сегодняшнюю ситуацию в Польше и рассказал, есть ли угроза атаки со стороны России.

Конечно, потенциальная угроза все еще существует. Но следует заметить, что в Польше - более 10 тысяч солдат крупнейшей армии мира – мощнейшей, лучшей и с современным вооружением. Эти военные имеют опыт боевых действий,

– подчеркнул он.

Президент Польши также добавил, что в стране есть американская инфраструктура, тяжелое вооружение, ПВО, благодаря которому часть территории Польши уже защищена американскими системами Patriot.

По его словам, если этот маловероятный сценарий реализуется против Польши или другого члена НАТО, то реакция Альянса будет мгновенной и решительной.

"Вероятность того, что кто-либо, в том числе Россия, решится нападать на страну НАТО, рискуя вступлением в конфликт со всем Альянсом и встречей с сильнейшей армией мира, а если говорить о нападении на Польшу – то нашей армией, которая готова защищать страну , – этот риск очень незначителен», – отметил Анджей Дуда.

Последние новости о Североатлантическом Альянсе

Адмирал Роб Бауэр – глава военного комитета Альянса озвучил заявление на встрече руководства, что после 24 февраля для НАТО началась новая эра . Речь идет о том, что организация показала, как способна быстро менять свою позицию.

Белорусский оппозиционер Сергей Бульба рассказал, что Лукашенко усиливает границы со странами-членами Европейского Союза, обосновывая это угрозой со стороны НАТО . Но, скорее всего, так Кремлю склоняет Беларусь к конфликту. Этому очень способствует российская пропаганда о враждебной Европе и Соединенных Штатах Америки.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что Украина может присоединиться к Североатлантическому союзу уже после победы над российскими оккупантами. В частности, он добавил, что силы Украины способны усилить НАТО – это украинцы продемонстрировали в нынешней войне.

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