О том, что президент Польши решил созвать заседание Совбеза Польши, сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера.

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Заседание Совбеза Польши

По словам главы BBN, встреча запланирована на 12:30 (по киевскому времени) в президентском дворце "Бельведер".

Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных Сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы (обороноспособности – 24 Канал),

– отметил Севера.

Он сообщил, что у Польши три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией.

По его словам, еще в начале этого года Россия могла восстанавливать или производить 20 танков в год, а сейчас ее мощности в этом направлении выросли даже до 300 танков в год.

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