О том, что президент Польши решил созвать заседание Совбеза Польши, сообщил глава Бюро национальной безопасности (BBN) РП Яцек Севера.
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Заседание Совбеза Польши
По словам главы BBN, встреча запланирована на 12:30 (по киевскому времени) в президентском дворце "Бельведер".
Будут обсуждаться вопросы ситуации безопасности, связанные с ситуацией на фронте в Украине, аспект международной безопасности, возможности поддержки Вооруженных Сил Украины, вопросы реформирования системы управления вооруженными силами и инициатива президента по закону о реформировании системы (обороноспособности – 24 Канал),
– отметил Севера.
Он сообщил, что у Польши три года, чтобы подготовиться к возможной конфронтации с Россией.
По его словам, еще в начале этого года Россия могла восстанавливать или производить 20 танков в год, а сейчас ее мощности в этом направлении выросли даже до 300 танков в год.
Изменение в правительстве Польши: что это значит для Украины
- В декабре 2023 года миссию по формированию нового польского правительства взял на себя лидер "Гражданской платформы" Дональд Туск, получивший 248 голосов поддержки в Сейме.
- Дональд Туск сейчас является большим поклонником нашего государства. Еще во время периода избирательной кампании Туск пообещал решить многочисленные проблемы, созданные предшественниками в отношениях между двумя сторонами. Речь идет и о "зерновом кризисе", и о блокировании польскими перевозчиками границы, и о продолжении вооруженной поддержки Украины.
- В общем, сейчас отношения между Украиной и Польшей можно поделить на стратегический и тактический уровне. Стратегически Варшава никогда не переставала поддерживать Украину, однако на тактическом уровне есть кризис, который необходимо разрешить, а именно разблокирование границ.