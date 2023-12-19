Про те, що президент Польщі вирішив скликати засідання Радбезу Польщі, повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра.

Дивіться також Значні збитки для обох країн: скільки втратили Україна та Польща внаслідок блокади кордону

Засідання Радбезу Польщі

За словами голови BBN, зустріч заплановано на 12:30 (за київським часом) у президентському палаці "Бельведер".

Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних Сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – 24 Канал),

– зазначив Сєвєра.

Він повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією.

За його словами, ще на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.

Зміна в уряді Польщі: що це означає для України