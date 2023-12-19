Про те, що президент Польщі вирішив скликати засідання Радбезу Польщі, повідомив голова Бюро національної безпеки (BBN) РП Яцек Сєвєра.
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Засідання Радбезу Польщі
За словами голови BBN, зустріч заплановано на 12:30 (за київським часом) у президентському палаці "Бельведер".
Обговорюватимуться питання безпекової ситуації, пов’язані із ситуацією на фронті в Україні, аспект міжнародної безпеки, можливості підтримки Збройних Сил України, питання реформування системи управління збройними силами та ініціатива президента щодо закону про реформування системи (обороноздатності – 24 Канал),
– зазначив Сєвєра.
Він повідомив, що Польща має три роки, щоб підготуватися до можливої конфронтації з Росією.
За його словами, ще на початку цього року Росія могла відновлювати або виробляти 20 танків на рік, а зараз її потужності в цьому напрямку зросли навіть до 300 танків на рік.
Зміна в уряді Польщі: що це означає для України
- В грудні 2023 року місію щодо формування нового польського уряду взяв на себе лідер "Громадянської платформи" Дональд Туск, який отримав 248 голосів підтримки у Сеймі.
- Дональд Туск нині є великим прихильником нашої держави. Ще під час періоду виборчої кампанії Туск пообіцяв розв'язати численні проблеми, створені попередниками у стосунках між двома сторонами. Йдеться і про "зернову кризу", і про блокування польськими перевізниками кордону, і про продовження збройної підтримки України.
- Загалом наразі відносини між Україною й Польщею можна розділити на стратегічний і тактичний рівні. Стратегічно Варшава ніколи не припиняла підтримувати Україну, проте на тактичному рівні є криза, яку необхідно вирішити, а саме розблокування кордонів.