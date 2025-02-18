Об этом заявил Дуда после встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом, сообщает корреспондентка 24 Канала в Варшаве.

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Что известно о заседании

Польский президент подчеркнул, что встреча состоится после визита Кита Келлога в Киев.

Тогда мы будем больше знать о предыдущих переговорах, договоренностях о предстоящих мирных переговорах, которые только начнутся, поскольку то, что сейчас происходит в Саудовской Аравии, является частью этого процесса, но главным является построение устойчивой ситуации безопасности в нашей части Европы,

– сказал Дуда.

Анджей Дуда отметил, что Варшава готова присоединиться к переговорному процессу.

Напомним, что ранее он отметил, что если администрация Трампа пригласит за стол переговоров другие государства, кроме Украины и России, "в интересах Украины было бы, чтобы там была и Польша".

К слову, польский лидер также сообщал, что надеется, что новый американский лидер Дональд Трамп сможет завершить войну в Украине. По его мнению, США "очень сильно вступили в игру".