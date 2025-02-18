Про це заявив Дуда після зустрічі зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Варшаві.

Дивіться також Келлог вирушить до Києва сьогодні ввечері, – Reuters

Що відомо про засідання

Польський президент наголосив, що зустріч відбудеться після візиту Кіта Келлога до Києва.

Тоді ми знатимемо більше про попередні переговори, домовленості щодо майбутніх мирних переговорів, які лише розпочнуться, оскільки те, що зараз відбувається в Саудівській Аравії, є частиною цього процесу, але головним є побудова сталої ситуації безпеки в нашій частині Європи,

– сказав Дуда.

Анджей Дуда зазначив, що Варшава готова долучитися до переговорного процесу.

Нагадаємо, що ще раніше він зазначив, що якщо адміністрація Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, окрім України та Росії, "в інтересах України було б, щоб там була і Польща".

До слова, також польський лідер повідомляв, що сподівається, що новий американський лідер Дональд Трамп зможе завершити війну в Україні. На його думку, США "дуже сильно вступили у гру".