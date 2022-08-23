Крым – это Украина, как Гданьск или Люблин – Польша, – Дуда выступил на саммите Крымской платформы

В Украине продолжается второй саммит Крымской платформы, на котором выступил президент Польши Анджей Дуда. Он верит, что уже в этом году посетит свободный полуостров вместе с Зеленским.

Дуда, который перед тем провел встречу с Владимиром Зеленским, начал свое выступление со слов, что "Крым – это Украина". Так же как Гданьск или Люблин – это часть Польши, передает 24 канал.

К теме Стартовал второй саммит Крымской платформы: онлайн-трансляция

Нет поворота к связям с россией

Президент вспомнил о встрече лидеров на прошедшем саммите Крымской платформы. Он упрекнул некоторые страны в том, что они молча согласились с оккупацией полуострова и продолжали вести бизнес с россией.

В частности, политик отметил, что "северный поток-2" начал действовать после незаконной оккупации Крыма. Он выступил за то, что газопровод следует полностью ликвидировать и демонтировать.

Многие страны давали россии знать, что согласны задабривать ее… Нет поворота к обычному бизнесу и связям с россией,

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что нужно вернуть все территории Украины, включая Крым. Президент отметил, что не бывал в Крыму, но знает – это очаровательное место. Он верит, что уже в 2022 году Зеленский покажет ему полуостров.

Что известно о визите Дуды

Дуда приехал в Украину по приглашению украинского лидера. Зеленский встретил его в Мариинском дворце.

В Киеве политики открыли Аллею смелости. Зеленский отметил, что имя президента Польши всегда будет на этой аллее как символ дружбы и поддержки Украины.

Смотрите также – пресс-конференция Зеленского и Дуды после встречи: видео