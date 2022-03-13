Дуда заявил, что применение Путиным химического оружия даст НАТО "зеленый свет"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что НАТО пересмотрит свою позицию относительно невмешательства в войну в Украине, если Россия применит химическое оружие.

Журналист BBC во время интервью спросил Анджея Дуду, может ли Россия применить химическое оружие.

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На этот вопрос президент Польши ответил, что Путин может использовать что угодно, особенно когда он находится в такой сложной ситуации. Однако все надеются, что он не решится на это.

На вопрос, может ли это вызвать вмешательство НАТО, Дуда ответил: "Конечно, потому что химическое оружие изменит всю ситуацию".

НАТО придется сесть за стол, и им действительно придется серьезно подумать, что делать, потому что тогда это становится небезопасным не только для Европы, но и для всего мира,

– заверил он.

Президент Польши добавил, что Путин политически уже проиграл эту войну, и в военном плане он ее не выиграет.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил о возможности химической атаки со стороны России. По его словам, подготовкой к этому могут быть заявления Москвы о том, что в Украине работают лаборатории по производству химического и биологического оружия.

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