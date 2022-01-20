Зеленский приехал в Польшу: будет говорить с Дудой о безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский 20 января приехал в Польшу с визитом. Встреча с главой Польши Анджеем Дудой состоится в государственной резиденции "Висла".

Поездка Зеленского продлится 2 дня. С польским коллегой обсудят угрозы со стороны России.

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Главы государств проведут ряд встреч в формате лицом к лицу и в широком составе. Также обсудят весь спектр важных для обеих стран вопросов и общих вызовов,

– сообщили в Офисе Президента.

В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что основной темой для обсуждения остается вопрос безопасности.

Заявления Польши о ситуации на Донбассе

Анджей Дуда и Гитанас Науседа 20 декабря 2021 года приезжали с рабочим визитом в Украину, чтобы принять участие в саммите "Люблинского треугольника".

Польша получала информацию от спецслужб и союзников о том, что происходит на российско-украинской границе. Поскольку ситуация серьезная, Польша тесно сотрудничает с Украиной.

Страна-соседка выступала против любых уступок России со стороны НАТО. Как отмечал президент Анджей Дуда, безопасность Украины является фундаментальным вопросом. Он также уверял, что самой большой ошибкой будет соглашаться на шантаж России.

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