Поїздка Зеленського триватиме 2 дні. Із польським колегою обговорять загрози з боку Росії.

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Глави держав проведуть низку зустрічей у форматі віч-на-віч та у широкому складі. Також обговорять увесь спектр важливих для обох країн питань і спільних викликів,

– повідомили у Офісі Президента.

В установі вкотре наголосили, що основною темою для обговорення залишається питання безпеки.

Заяви Польщі про ситуацію на Донбасі

Анджей Дуда та Гітанас Науседа 20 грудня 2021 року приїжджали з робочим візитом до України, щоб взяти участь у саміті "Люблінського трикутника".

Польща отримувала інформацію від спецслужб та союзників про те, що відбувається на російсько-українському кордоні. Відтак ситуація серйозна і Польща тісно співпрацює з Україною.

Країна-сусідка виступала проти будь-яких поступок Росії з боку НАТО. Як наголошував президент Анджей Дуда, безпека України є фундаментальним питанням. Він також запевняв, що найбільшою помилкою буде погоджуватися на шантаж Росії.

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