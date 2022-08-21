Карма догнала: после гибели дочери дугин попал в больницу

В России 20 августа взорвался джип с дочерью главного идеолога "русского мира" александра дугина. Уже на следующий день вдохновитель владимира путина попал в больницу.

О том, что дугин оказался в больнице, с утра 21 августа сообщили российские СМИ. Что же случилось с так называемым "философом" неизвестно.

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Что известно о ДТП с дочерью дугина

Вечером на Можайском шоссе в Подмосковье взорвался Land Cruiser Prado, принадлежащий дочери вдохновителя путина дарье дугиной. Это произошло прямо посреди движения. Водитель и девушка погибли на месте происшествия. Участок шоссе недалеко от поселка Большие Вязьмы сразу перекрыли.

Известно, что дарья возвращалась с фестиваля "Традиция". Ее отец должен был ехать в том же авто, но в последний момент сел в другой.

российские правоохранители возбудили уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Они утверждают, что в автомобиле была заложена взрывчатка. Журналист Андрей Цаплиенко не исключает, что это было покушение на дугина, ведь именно он должен был ехать в этом авто.

Кстати, пророссийские боевики по квазиреспублике на Донбассе уже нашли по этому делу "киевский след".

Коротко о дугине и его дочери

российского пропагандиста в западных СМИ называют "главным идеологом" и "мозгом путина". Он продвигает идею неоевразийства. На ней и базируется полномасштабное вторжение россии в Украину.

дугин продвигает тезисы, что без Украины россия не будет империей, а территория россии, мол, простирается от Владивостока до Гибралтара.

дарья дугина продолжала циничное родительское дело – она читала лекции и пропагандировала "русский мир". В июле девушка попала под санкции Запада, которые ввели против окружения путина.

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