Предложение на миллион: Дугин намекает, что пора убить Путина из-за отступления из Херсона

Пока херсонцы с украинскими флагами и слезами радости встречают ВСУ в центре города, в России настроения не очень оптимистичны. Пропагандистов возмущает тот факт, что пришлось отступить из Херсона.

В частности, один из идеологов "рускава мира" Александр Дугин вообще заговорил о ликвидации Путина. Также он подчеркнул, что каждый "настоящий россиянин" сейчас должен горевать и "сжимать зубы от боли" из-за сложившейся ситуации.

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Что именно сказал Дугин

Пропагандист опубликовал длинное сообщение в одной из соцсетей. В нем говорилось, что российские власти "сдали Херсон".

Впоследствии Дугин удалил его, однако скриншоты не горят. Поэтому выделим ключевые тезисы сообщения:

если у вас не болит из-за отступления оккупантов из Херсона, – "вы не русский";

во всем виновата власть. Только руководство должно нести ответственность;

у "правителя" есть полная власть. Если он терпит неудачу, то его ждет судьба "царя дождей".

Обратите внимание! Говоря о "царе дождей" Дугин делает отсылку к работе Джеймс Джордж Фрейзера "Золотая Ветвь". В ней описана древняя практика, когда царя убивали во время засухи, если ему не удалось вызвать дождь.

"Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь; если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю распаривают живот, в котором он, как говорит поверье, скрывает ливни", – написано в книге.

Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко прокомментировал написанное пропагандистом. Он отметил, что подобные параллели могут указывать на то, что Александр Дугин предлагает убить Путина.

Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать,

– объясняет Денисенко.

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Хлань заявляет, что деоккупация Херсона уже на финальной стадии

11 ноября стало щедрым на хорошие новости из Херсона. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань говорит, что полная деоккупация областного центра уже на завершающей стадии.

Однако не пройдет без сложностей. Регион нуждается в тотальной зачистке и разминировании. Поэтому много работы еще впереди.

Кроме того, некоторые россияне, не успевшие перебраться на другой берег, одеваются в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Вероятно, что они будут готовить разные провокации в городе и области.

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