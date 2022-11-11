Предложение на миллион: Дугин намекает, что пора убить Путина из-за отступления из Херсона
Источник:Андрей Цаплиенко
Пока херсонцы с украинскими флагами и слезами радости встречают ВСУ в центре города, в России настроения не очень оптимистичны. Пропагандистов возмущает тот факт, что пришлось отступить из Херсона.
В частности, один из идеологов "рускава мира" Александр Дугин вообще заговорил о ликвидации Путина. Также он подчеркнул, что каждый "настоящий россиянин" сейчас должен горевать и "сжимать зубы от боли" из-за сложившейся ситуации.
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Что именно сказал Дугин
Пропагандист опубликовал длинное сообщение в одной из соцсетей. В нем говорилось, что российские власти "сдали Херсон".
Впоследствии Дугин удалил его, однако скриншоты не горят. Поэтому выделим ключевые тезисы сообщения:
- если у вас не болит из-за отступления оккупантов из Херсона, – "вы не русский";
- во всем виновата власть. Только руководство должно нести ответственность;
- у "правителя" есть полная власть. Если он терпит неудачу, то его ждет судьба "царя дождей".
Обратите внимание! Говоря о "царе дождей" Дугин делает отсылку к работе Джеймс Джордж Фрейзера "Золотая Ветвь". В ней описана древняя практика, когда царя убивали во время засухи, если ему не удалось вызвать дождь.
"Если дождь не идет, люди собираются и требуют, чтобы царь дал им дождь; если же небо продолжает оставаться безоблачным, царю распаривают живот, в котором он, как говорит поверье, скрывает ливни", – написано в книге.
Советник главы МВД Украины Вадим Денисенко прокомментировал написанное пропагандистом. Он отметил, что подобные параллели могут указывать на то, что Александр Дугин предлагает убить Путина.
Де-факто Дугин предупреждает Путина: либо ситуация исправляется, либо Путина должны убрать,
– объясняет Денисенко.
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Хлань заявляет, что деоккупация Херсона уже на финальной стадии
- 11 ноября стало щедрым на хорошие новости из Херсона. Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань говорит, что полная деоккупация областного центра уже на завершающей стадии.
- Однако не пройдет без сложностей. Регион нуждается в тотальной зачистке и разминировании. Поэтому много работы еще впереди.
- Кроме того, некоторые россияне, не успевшие перебраться на другой берег, одеваются в гражданскую одежду, чтобы замаскироваться. Вероятно, что они будут готовить разные провокации в городе и области.
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