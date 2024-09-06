Пользователи сети шокированы: экс-игрок Шахтера создал аккаунт на OnlyFans

Бывший игрок Шахтера, Дуглас Коста, создал аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Он уже не первый спортсмен, который создал аккаунт на этой платформе.

Последние годы платформа OnlyFans приобретает все большую популярность среди пользователей сети. Некоторые спортсмены также начали создавать аккаунты на платформе.

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Коста на OnlyFans

Бразильский футболист создал себе аккаунт, где делится преимущественно откровенным контентом.

Обычно Дуглас Коста публикует свои фотографии в формах различных футбольных клубов, в составе которых он играл. Подписка на его аккаунт является бесплатной.

OnlyFans Дугласа Косты / Скриншоты из аккаунта футболиста

Справка. OnlyFans известен как платформа для публикации откровенного контента с эксклюзивным доступом, однако знаменитости в последнее время используют его для того, чтобы стать ближе к поклонникам.

Напомним, что Дуглас Коста был игроком Шахтера с 2010 года до 2015 года. Сейчас он играет за австралийский Сидней.