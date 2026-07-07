Буданов объяснил, как россияне понимают "Дух Анкориджа"

После встречи Путина с Трампом на Аляске в 2025 году российские власти неоднократно упоминали о "духе Анкориджа". Глава Администрации президента Кирилл Буданов объяснил, каковы намерения россиян.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Что сказал Буданов?

Главу ОП спросили, понимает ли он, о чем говорят россияне, упоминая так называемый "Дух Анкориджа".

Он пояснил, что это интерпретация того, что произошло во время встречи Трампа с Путиным на Аляске. Глава ОП отметил, что у каждой стороны своя интерпретация. Россияне, по словам Буданова, безосновательно верят в то, что они обычно называют "3 плюс 2".

Три – это Автономная Республика Крым, Донецкая и Луганская области. Плюс два – это части Херсонской и Запорожской областей, которые сейчас находятся под их контролем,

– подчеркнул глава Офиса президента.

Он добавил, что для страны-агрессора "Дух Анкориджа" означает завершение войны на таких условиях и признание полного суверенитета России на этой территории. Именно такой смысл россияне вкладывают в этот термин.

Также Буданов подчеркнул, что не имеет значения, что думают американцы об этом видении. Важно то, что для Украины такое предложение неприемлемо.

Что говорили в США о "Духе Анкориджа"

В июне государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал тогдашние переговоры между сторонами. Он заявил, что между американской и российской сторонами в августе прошлого года не было никаких договоренностей.

После этого Владимир Путин был вынужден признать, что "Дух Анкориджа" не был зафиксирован ни в каких документах. По его словам, в ходе переговоров с лидером США обсуждались варианты завершения войны в Украине, в частности компромиссы, предлагаемые американской стороной.