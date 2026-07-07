Про це він розказав у інтерв'ю "РБК-Україна".

Дивіться також Буданов відповів, чи може війна закінчитися у 2026 році

Що сказав Буданов?

Главу ОП запитали, чи розуміє він, про що говорять росіяни, кажучи про так званий "Дух Анкориджа".

Він появнив, що це інтерпретація того, що сталося під час зустрічі Трампа з Путіним на Алясці. Очільник ОП відзначив, що в кожної сторони вона своя. Росіяни, за словами Буданова, безпідставно вірять в те, що вони зазвичай називають "3 плюс 2".

Три – це Автономна Республіка Крим, Донецька, Луганська область. Плюс два – це частини Херсонської, Запорізької області, які зараз під їх контролем,

– підкреслив Глава Офісу Президента.

Він додав, що для країни-агресорки "Дух Анкориджа" це завершення війни на таких умовах та визнання повного суверенітету Росії на цій території. Такий сенс росіяни вкладають в цей термін.

Також Буданов наголосив, що немає значення, що думають американці про таке бачення. Важливим є те, що для України така пропозиція є неприйнятною.

Що казали в США щодо "Духу Анкориджа"

У червні державний секретар США Марко Рубіо прокоментував тодішні переговори між сторонами. Він заявив, що між американською та російською сторонами у серпні минулого року не було жодних домовленостей.

Після цього Володимир Путін змушений був зізнатися, що "дух Анкориджа" не був оформлений у жодні документи. За його словами, під час перемовин із лідером США обговорювались варіанти завершення війни в Україні, зокрема компроміси, пропоновані американською стороною.