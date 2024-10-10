Журналисты распространили российские нарративы о конце войны на возмутительных для Украины условиях. В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник председателя ОП Михаил Подоляк прокомментировал интервью Лаврова и объяснил, почему выпуск интервью с подобными лицами недопустимы.

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Реакция ОП на интервью Лаврова

Глава российского МИД Сергей Лавров дал интервью американскому изданию Newsweek. В нем он легализует идеи Путина о том, что якобы должна сделать Украина: уступить территории, отказаться от своего будущего и не смотреть в сторону НАТО. Фактически на Западе откровенно транслируют позиции России, которые для Украины недопустимы.

Это довольно странно для меня. Я не даю советов, но, думаю, что в таком случае должна была быть редакционная колонка, в которой надо было подчеркнуть, что Россия – это классический агрессор, а Лавров – представитель классической страны-агрессора. Они ведут войну на уничтожение другого государства. Классическую войну империалистического характера с массовыми убийствами и разрушениями,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

По словам советника председателя ОП, Западу надо определиться: или они продолжают поддерживать страну, которая ведет оборонительную войну, потому что это защита прав и нашего будущего, или они заставляют страну, которая практически три года воюет, стать на колени перед агрессором.

Второй вариант фактически означает конец мирового порядка, который строился десятилетиями. Ведь в таком случае нет никаких правил, а любой агрессор может любого убить.

"Это загадка, почему вы даете слово банальному российскому спикеру, который никогда ничего нового не скажет, в чьих словах абсолютно нет логики и который вообще не соответствует времени, в котором живет. Если вы ему даете слово, и при этом нет комментария, который базируется на ваших ценностях, на том, ради чего вы вообще сегодня существуете? Это просто нонсенс", – подчеркнул Подоляк.

Подоляк добавил, что журналисты Newsweek таким образом демонстрируют, что не готовы защищать свои ценности, свой уровень жизни. Вместо этого они хотят признать поражение перед агрессором.

Вы готовы стать на колени перед "русским миром". А что такое "русский мир"? Это ГУЛАГ. Возьмите и напечатайте на других полосах цитаты о том, что такое настоящая Россия, какие ценности она защищает и что хочет принести в Европу. Так должна работать система. Нельзя печатать инфантильный текст о том, что что-то надо отдать России и это якобы остановит ее экспансию. Вы сами знаете, что это ее не остановит. Надо думать, что ты пишешь, что делаешь и что хочешь получить на выходе,

– отметил Подоляк.

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Это не свобода слова

Сегодня украинские партнеры не готовы принять фундаментально правильные решения, в частности, передать паритетное количество оружия и правильно реагировать на союз России, Северной Кореи и Ирана. Но несмотря на все это, Украина сопротивляется, ищет инструменты влияния на войну и пытается перехватить инициативу.

Например, Курская операция, которая доказала, что нет никаких "красных линий", что можно атаковать Россию и там могут измениться социальные настроения, показала, что Украине таки удается достигать значительных успехов. Однако Украину все равно заставляют садиться за переговоры с агрессором, а теперь и распространяют мысли агрессора на весь мир.

Если мы говорим о Лаврове, то это даже не о свободе слова, а о продвижении кровожадности "русского мира". Зачем вы это делаете? То есть человек выходит и говорит, что Россия на нас напала, нас насилуют и убивают, похищают наших детей, и добавляет, что нужно всем отойти и позволить ей продолжать. А вы это печатаете даже без комментария, что это кровожадное существо. Что вы хотите получить на финале?,

– уточнил Подоляк.

К слову, Президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что Владимир Путин не хочет завершать войну, и его только вдохновляет слабость партнеров. Не видя никакой реакции на собственные действия, он радостно продолжает убивать украинцев руками россиян.