Журналісти розповсюдили російські наративи про кінець війни на обурливих для України умовах. В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник голови ОП Михайло Подоляк прокоментував інтерв'ю Лаврова та пояснив, чому випуск інтерв'ю з подібними особами є неприпустимими.

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Реакція ОП на інтерв'ю Лаврова

Глава російського МЗС Сєргєй Лавров дав інтерв'ю американському виданню Newsweek. У ньому він легалізує ідеї Путіна про те, що нібито має зробити Україна: поступитися територіями, відмовитися від свого майбутнього й не дивитися в бік НАТО. Фактично на Заході відверто транслюють позиції Росії, які для України є неприпустимими.

Це досить дивно для мене. Я не даю порад, але, думаю, що у такому випадку мала бути редакційна колонка, в якій треба було підкреслити, що Росія – це класичний агресор, а Лавров – представник класичної країни-агресорки. Вони ведуть війну на знищення іншої держави. Класичну війну імперіалістичного характеру з масовими вбивствами та руйнуваннями,

– наголосив Михайло Подоляк.

За словами радника голови ОП, Заходу треба визначитися: або вони продовжують підтримувати країну, яка веде оборонну війну, тому що це захист прав та нашого майбутнього, або вони примушують країну, яка практично три роки воює, стати на коліна перед агресором.

Другий варіант фактично означає кінець світового порядку, який будувався десятиліттями. Адже у такому випадку немає ніяких правил, а будь-який агресор може будь-кого вбити.

"Це загадка, чому ви даєте слово банальному російському спікеру, який ніколи нічого нового не скаже, в чиїх словах абсолютно немає логіки та який взагалі не відповідає часу, в якому живе. Якщо ви йому даєте слово, і при цьому немає коментаря, який базується на ваших цінностях, на тому, заради чого ви взагалі сьогодні існуєте? Це просто нонсенс", – підкреслив Подоляк.

Подоляк додав, що журналісти Newsweek у такий спосіб демонструють, що не готові захищати свої цінності, свій рівень життя. Натомість вони хочуть визнати поразку перед агресором.

Ви готові стати на коліна перед "рускім міром". А що таке "рускій мір"? Це ГУЛАГ. Візьміть і надрукуйте на інших шпальтах цитати про те, що таке справжня Росія, які цінності вона захищає та що хоче принести у Європу. Так має працювати система. Не можна друкувати інфантильний текст про те, що щось треба віддати Росії і це нібито зупинить її експансію. Ви самі знаєте, що це її не зупинить. Треба думати, що ти пишеш, що робиш та що хочеш отримати на виході,

– зазначив Подоляк.

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Це не свобода слова

Сьогодні українські партнери не готові ухвалити фундаментально правильні рішення, зокрема, передати паритетну кількість зброї та правильно реагувати на союз Росії, Північної Кореї та Ірану. Але попри все це, Україна чинить спротив, шукає інструменти впливу на війну та намагається перехопити ініціативу.

Наприклад, Курська операція, яка довела, що немає ніяких "червоних ліній", що можна атакувати Росію і там можуть змінитися соціальні настрої, показала, що Україні таки вдається досягати значних успіхів. Однак Україну все одно змушують сідати за переговори з агресором, а тепер і поширюють думки агресора на увесь світ.

Якщо ми говоримо про Лаврова, то це навіть не про свободу слова, а про промоцію кровожерливості "русского міра". Навіщо ви це робите? Тобто людина виходить і говорить, що Росія на нас напала, нас ґвалтують і вбивають, викрадають наших дітей, і додає, що потрібно всім відійти й дозволити їй продовжувати. А ви це друкуєте навіть без коментаря, що це кровожерлива істота. Що ви хочете отримати на фіналі?,

– уточнив Подоляк.

До слова, Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що Владімір Путін не хоче завершувати війну, і його лише надихає слабкість партнерів. Не бачачи жодної реакції на власні дії, він радо продовжує вбивати українців руками росіян.