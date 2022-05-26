Думаю, Медведчук рассказал очень многое, и не только о Порошенко, – Данилов

Накануне Виктор Медведчук дал показания в СБУ, подтверждающие, что предыдущий президент Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы по поставке угля, которые могли навредить Украине. Алексей Данилов подчеркнул, что кум путина рассказал еще много интересных вещей.

Об этом 24 канала эксклюзивно рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

К теме Угольное дело Медведчука – Порошенко: Яценюк, Турчинов и Аваков не пришли на допрос в СБУ

23 мая СБУ обнародовала видео, где Медведчук свидетельствовал против Петра Порошенко, хотя об этом угольном деле уже известно. Данилов ответил, что не знает, зачем этот ролик был опубликован. Он ничего нового в нем не увидел.

"Нужно ли это было делать – вопрос не ко мне. Ничего нового для меня там не было. Здесь о другом надо говорить – а что была за система, которая позволила все эти процессы. Почему суд и другие люди "закрывали глаза" по этому делу да не обращали внимания?" – говорит он.

Я думаю, что Медведчук рассказал СБУ очень много, и не только о Петре Порошенко,

– заверил Данилов.

Он добавил, что после победы в Украине должно быть такое общество, перед которым должны отчитываться. По его мнению, такие вещи не могут происходить.

Секретарь СНБО отметил, что не все понимают, как работает эта угольная схема.

"Деньги шли на избирательную кампанию, чтобы Медведчук попал в парламент во времена Петра Порошенко . Деньги шли на то, чтобы создавать каналы, которые порочили нашу страну", – пояснил он.

Данилов говорит, что давно знаком с Порошенко. "Порошенко просто нужно выбрать, или он олигарх, или политик. Тогда жизнь будет проще и не будет сложностей", – добавил он.

Смотрите полное интервью с Алексеем Даниловым:



Свидетельство Виктора Медведчука: главное

Служба безопасности Украины 23 мая опубликовала видеосвидетельств Виктора Медведчука, где он рассказал о незаконной покупке угля с оккупированных территорий Донбасса.

Но факт покупки – это далеко не все, ведь кум Путина сообщил и о схеме, с помощью которой на несколько лет приватизировали нефтепровод для транспортировки дизеля.

Важно, что пятый президент Украины Петр Порошенко, по словам Медведчука, причастен к обоим случаям незаконной деятельности. Кум Путина заявил, что Порошенко сам обратился к нему и просил навести контакты с руководством России.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что показания Медведчука подтверждают , что Петр Порошенко организовывал бизнес-схемы, которые могли навредить Украине.

У пятого президента Украины уже отреагировали на показания Медведчука. Адвокат Порошенко сказал, что показания кума Путина не соответствуют действительности, а публикацию СБУ назвал давлением на судей, которые должны принимать решение об аресте имущества Порошенко.

Видео по теме – Медведчук о Порошенко по угольному делу