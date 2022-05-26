Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар РНБО Олексій Данілов.

До теми Вугільна справа Медведчука – Порошенка: Яценюк, Турчинов та Аваков не прийшли на допит до СБУ

23 травня СБУ оприлюднила відео, де Медведчук свідчив проти Петра Порошенка, хоча про цю вугільну справу вже відомо. Данілов відповів, що не знає, навіщо цей ролик опублікували. Він нічого нового в ньому не побачив.

"Чи треба було це робити – питання не до мене. Нічого нового для мене там не було. Тут про інше треба говорити – а що була за система, яка дозволила всі ці процеси. Чому суд та інші люди "закривали очі" у цій справі та не звертали уваги?" – каже він.

Я думаю, що Медведчук розповів СБУ дуже багато, і не тільки про Петра Порошенка,

– запевнив Данілов.

Він додав, що після перемоги в Україні має бути таке суспільство, перед яким мають звітувати. На його думку, таких речей не може відбуватися.

Секретар РНБО наголосив, що не всі розуміють, як працює ця вугільна схема.

"Гроші йшли на виборчу кампанію, щоб Медведчук потрапив в парламент за часів Петра Порошенка. Гроші йшли на те, об створювати канали, які паплюжили нашу країну", – пояснив він.

Данілов каже, що давно знайомий з Порошенком. "Порошенку просто треба обрати, або він олігарх, або політик. Тоді життя буде простіше і не буде складнощів", – додав він.

Дивіться повне інтерв’ю з Олексієм Даніловим:



Свідчення Віктора Медведчука: головне

Служба безпеки України 23 травня опублікувала відео свідчень Віктора Медведчука, де він розповів про незаконну покупку вугілля з окупованих територій Донбасу.

Але факт покупки – це далеко не все, адже кум Путіна повідомив і про схему, за допомогою якої на кілька років приватизували нафтопровід для транспортування дизелю.

Важливо, що п'ятий президент України Петро Порошенко, за словами Медведчука, причетний до обох випадків незаконної діяльності. Кум Путіна заявив, що Порошенко сам звернувся до нього й просив навести контакти з керівництвом Росії.

Голова СБУ Іван Баканов зазначив, що свідчення Медведчука підтверджують, що Петро Порошенко організовував бізнесові схеми, які могли нашкодити Україні.

У п'ятого президента України вже відреагували на свідчення Медведчука. Адвокат Порошенка сказав, що свідчення кума Путіна не відповідають дійсності, а публікацію СБУ назвав тиском на суддів, які мають ухвалювати рішення про арешт майна Порошенка.

Відео до теми – Медведчук про Порошенка у вугільній справі