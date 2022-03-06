Думаю, об этом можно говорить, – Умланд предположил "закрытое небо" над АЭС Украины
В НАТО продолжают уверять, что бесполетной зоны над Украиной не будет. Однако можно говорить хотя бы о "закрытом небе" только над украинскими АЭС.
Об этом в эфире 24 канала рассказал немецкий политолог и аналитик Андреас Умланд. По его словам, путинская агрессия уже может "затрагивать" государства НАТО.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий
"Думаю, об этом можно говорить, потому что это затрагивает базовые, национальные и личные интересы граждан стран НАТО", – подчеркнул Умланд.
Умланд: это будет долгий процесс
Как отметил немецкий политолог, создание бесполетной зоны над украинскими АЭС или же ввод миротворческих войск будет очень фундаментальным решением.
Возможно, мы дойдем в какой-то момент до этого, но это будет долгий процесс,
– предположил он.
Также, по мнению Умланда, сейчас стоит говорить о вариантах, которые имеют менее угрожающий вид для западных стран, чтобы был меньший потенциал эскалации.
Если это будет касаться только АЭС, то это будет означать прямое противоборство между официальными войсками НАТО и России. Насколько я понимаю, пока западная общественность и политики к этому не готовы.