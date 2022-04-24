Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль, – Арестович

Войска российских оккупантов уйдут с территории Украины. Мы прогоним их тем или иным способом: либо военным путем, либо – дипломатическим благодаря переговорам.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. По его словам, Украина получит контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей.

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Снова будут нашими

"Думаю, по результатам этой войны Донецк и Луганск перейдут под наш контроль", – заявил советник.

К слову, Арестович предположил, что активное наступление оккупантов на Донбассе продлится максимум 2 – 3 недели. Возможно, это означает также окончание активной фазы войны.

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