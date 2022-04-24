Таку думку в ефірі 24 каналу висловив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. За його словами, Україна отримає контроль над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

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"Думаю, за результатами цієї війни Донецьк та Луганськ перейдуть під наш контроль", – заявив радник.

До слова, Арестович припустив, що активний наступ окупантів на Донбасі триватиме щонайбільше 2 – 3 тижні. Можливо, це означатиме також закінчення активної фази війни.

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