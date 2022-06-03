Думаю, побоялись "тракторных войск" – Зеленский о хваленом российском танке "Армата"
3 июня 2022 , 21:40Читати новину українською
Прошло уже 100 дней с начала полномасштабного вторжения оккупантов в Украину. Но за это время никто так и не увидел "суперсовременный" российский танк "Армата".
Президент Украины Владимир Зеленский логично считает, что россияне просто побоялись легендарных украинских тракторных войск. Они способны покорить хоть какой танк. Об этом глава государства заявил в своем традиционном вечернем обращении, передает 24 канал.