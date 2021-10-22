Думаю, потом будет новый руководитель, – "слуга" Устенко об избранном главе БЭБ Мельнике
Источник:24 канал
Бюро экономической безопасности должны были создать еще в 2014 – 2015 годах. Тогда были законы, но не было политической воли, чтобы его проголосовать.
В любом случае БЭБ должно запуститься. Такое мнение в авторской программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале выразил "слуга народа" Алексей Устенко.
Интересно Бюро экономической безопасности: как новый орган будет влиять на бизнес
К Мельнику будет пристальное внимание
По его словам, нельзя пока утверждать, что Вадим Мельник является хорошим или плохим руководителем. Нужно подождать запуска Бюро.
После того, как он (Мельник – 24 канал) поработает 2 – 3 месяца, то уже можем говорить, плохой он или хороший. Думаю, в любом случае потом там будет новый руководитель,
– отметил Устенко.
Он отметил, что должна быть определенная точка отсчета. Если ее не будет существовать, то БЭБ никогда не заработает
К нему (Мельнику – 24 канал) будет очень пристальное внимание. За ним будут следить и СБУ, и Нацпол, и НАБУ, и все другие правоохранительные органы. Поэтому ему сделать какой-то "шахер-махер" будет невозможно.
Коротко про БЭБ
- Запуск Бюро экономической безопасности перенесли на ноябрь. После этого Государственная фискальная служба должна прекратить свое существование.
- Известно, что БЭБ будет расследовать преступления против нашего государства.
- Своей деятельностью ведомство должно уменьшить долю теневого бизнеса в государстве, в то же время увеличить поступления налогов и сборов.
- Бюро в августе возглавил глава фискальной службы Вадим Мельник.