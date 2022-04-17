Думаю, приедет: Зеленский надеется на визит Байдена в Украину

Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден приедет в Украину. Он должен своими глазами увидеть зверства, совершенные российской армией

Об этом президент Украины заявил в интервью американскому СМИ.

Украина не отдаст свои территории на востоке и готовится дать бой Москве, – Зеленский

Я думаю, что он приедет,

– сказал Зеленский, отвечая на вопрос о возможном визите Байдена в Украину.

При этом он добавил, что понимает, что визит американского лидера зависит от ситуации с безопасностью.

Это его решение, конечно. И тоже зависит от ситуации с безопасностью. Но я думаю, что он лидер Соединенных Штатов, и поэтому он должен приехать сюда, чтобы посмотреть (на зверства, которые совершили российские войска – 24 канал),

– заявил президент.

Как известно, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что готов ехать в Украину, однако в Белом доме решение еще не принято. Уже 15 апреля там уточнили, что не планируют визит президента в Киев.

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