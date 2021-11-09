Думал, что президента бить нельзя, – Кличко вспомнил переговоры с Януковичем во время Майдана

Во время Революции Достоинства между экс-президентом Виктором Януковичем и Виталием Кличко произошел конфликт. Киевский мэр подтвердил соответствующую информацию.

Кличко рассказал, что на представителей оппозиции тогда очень давили. Он подчеркивал, что, несмотря на напряжение, никто не будет расходиться со встречи.

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Янукович переживал и угрожал

Как вспомнил мэр Киева, Янукович очень грубо говорил. Он переживал, что экс-президент может приблизиться к нему.

Я уже думал: "Как-то президента бить нельзя ни в коем случае. Защищаться – тоже",

– подчеркнул Кличко.

По его словам, Янукович хотел добежать до Кличко, но вместо этого остановился и побежал назад. Несмотря на это, бывший боксер отметил, что никогда не бил за пределами ринга.

В то же время если бы экс-президент все же замахнулся, то просто "помахал бы воздухом". Янукович никогда не смог бы попасть, ведь у главы столицы хорошая реакция.

Позиция Яценюка

Ранее Кличко уже упоминал переговоры об урегулировании кризиса в Украине. Тогда он рассказал, что Янукович во время подписания мирного соглашения угрожал физически и очень нервничал.

Эту ситуацию в 2019 году вспоминал Арсений Яценюк, который тоже присутствовал на встрече. Он заметил, что ни о каких кулаках тогда не говорилось.

В то же время Яценюк уверен, что Кличко мог бы ударить Януковича. Ведь температура дискуссии стремительно повышалась.

Что известно о встрече