Думал, что везут куда-то в Сибирь, – "Химик" рассказал об освобождении из плена

Защитник Мариуполя Давид "Химик" Касаткин, недавно освободившийся из плена, рассказал, как происходил процесс обмена. Признался, что поначалу не понимал, куда его везут.

Бойцев отвели в самолет. Сначала он полагал, что их везут в Сибирь или Турцию. Об этом Касаткин рассказал в прямом эфире блоггера Игоря Лаченкова, сообщает 24 канал.

Кстати Домой вернулись несколько защитников "Азовстали": среди них и Давид "Химик" Касаткин

Прилетели. Открывается дверь, мы слышим русаки разговаривают. Думаю, все, где-то в россии, Сибири,

– говорит "Химик".

Оказалось, что прилетели в Москву. Там самолеты подзаправились, а оттуда отправились в Гомель, что в белорусе. Только тогда ребята поняли, что их обменивают.

По словам Касаткина, его собратья не знали, что он жив. Он вспомнил их удивление и радость, когда прочитали списки и озвучили его фамилию.

"Химик" попросил не называть его героем

Касаткин после освобождения из плена попросил украинцев не называть его героем. Он считает, что "всего лишь" выполнял свои функции военнослужащего с соответствующей должностью. "Химик" подчеркнул, что настоящие герои погибли в Мариуполе.

Кроме того, он призвал граждан больше напоминать об оставшихся в плену россиян его собратьях. Всех нужно вернуть.

Может заинтересовать – Пионтковский рассказал, как обмен защитников "Азовстали" повлиял на путина: видео