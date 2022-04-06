Дураков хватает, кастинг будет большой, – эксперт предположил, кто может заменить Жириновского

В России подтверждено, что умер скандальный украинофоб Владимир Жириновский. И теперь его место займет другой придворный шут, таких в России множество.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Интересно В Италии подожгли виллу российского пропагандиста Соловьева

По его словам, что касается клоунады в Кремле, то сегодня эту роль прекрасно исполняет то Лавров, то Песков.

То есть дураков в России всегда хватает, и переживать по поводу того, кто продвинется на эту должность (на место Жириновского, – ред.) не стоит. Возможно, это даже будет кто-нибудь из Госдумы РФ,

– подчеркнул Гудков.

Он добавил, что у Владимира Путина уже есть придворный шут – его пособник Дмитрий Песков. "Он всецело с этой роли справляется. Его идиотизм и маразматические качества проявляются все больше и больше", – рассказал российский оппозиционер.

Геннадий Гудков говорит, что от Жириновского не было никакой пользы, только вред. В частности, он много лет помогал российским властям и превратился в злобного шута, призывавшего к войне и убийствам.

Гудков о замене Жириновского: Дураков хватает, кастинг будет большой

Что известно о Владимире Жириновском и его смерти

Спикер российской Думы Вячеслав Володин наконец-то объявил, что Владимир Жириновский умер в возрасте 75 лет. До этого он болел коронавирусом и был в коме, хотя 8 раз вакцинировался от болезни российским "Спутником".

В России о смерти Жириновского заявили еще 25 марта. Тогда информацию "слил" сенатор Александр Пронюшкин, но Володин все отрицал. В итоге Пронюшкин даже удалил пост.

Политик Владимир Жириновский известен своими неадекватными и украинофобными заявлениями. Например, в канун Нового года он призвал "бомбить Украину и Европу в новогоднюю ночь".

А в марте прошлого года в прямом эфире Жириносский завыл как волк, чтобы показать, как должны реагировать мировые лидеры на войну. Также россиянин обещал заплатить 10 миллионов рублей тому, кто водрузит российский триколор над Киевом.

Интересное видео: На смерть Жириновского могла повлиять война в Украине, – Фесенко