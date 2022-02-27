Дуров передумал отключать телеграм-каналы, но призывает не доверять всей информации

Основатель Telegram Павел Дуров больше не рассматривает возможность блокировать работу некоторых телеграм-каналов. Во многих из них распространяются фейки и дезинформация.

После коварного военного нападения России на Украину многие телеграм-каналы стали платформой для распространения фейков и дезинформации. У социальной сети нет возможности проверять правдивость сообщений, поэтому ее основатель Павел Дуров рассматривал возможность блокировки телеграм-каналов.

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Телеграмм не будет блокировать каналы

По словам Дурова, он передумал блокировать телеграм-каналы. Он уверяет, что некоторые пользователи обратились к нему с соответствующей просьбой, ведь для них это единственный источник информации.

Вместе с тем основатель социальной сети призывает не верить всему, что в ней распространяют.

Однако еще раз прошу проверять еще раз и не принимать на веру данные, которые публикуются в Telegram-каналах в этот непростой период,

– написал он.

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