Дуров обвинил Apple в блокировании обновлений Telegram

После новости об угрозах Роскомнадзора заблокировать App Store, если Apple не удалит из магазина Telegram, на сайте мессенджера появилась информация, что корпорация из Купертино уже давно блокирует обновление приложения. А сегодня, 31 мая, Павел Дуров обвинил Apple в глобальном блокировании обновлений приложений.

Об этом сообщает 4pda.

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"К сожалению, Apple блокирует обновление нашего приложения для iOS во всем мире с середины апреля", – говорится на сайте Telegram в разделе FAQ.

Информацию о блокировании обновлений подтвердил и создатель мессенджера Павел Дуров.

Apple не позволяет Telegram обновлять свои приложения для iOS по всему миру с тех пор, как российские власти приказали Apple удалить Telegram из App Store. Россия запретила Telegram на своей территории в апреле, потому что мы отказались предоставлять ключи для расшифровки всех сообщений пользователей,

– отметил Павел Дуров.

Также он подчеркнул, что Telegram сделал единственно правильный выбор, сохранив право пользователей на неприкосновенность частной жизни. К сожалению, Apple не поддержала мессенджер. В то время как русские составляют всего 7% от всех пользователей Telegram, Apple блокирует обновление для всех пользователей Telegram по всему миру с середины апреля. Руководство продолжает делать все возможное для решения этой ситуации.

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По словам Дурова, из-за невозможности обновлений пользователей iOS 11.4 некорректно работают некоторые функции Telegram, в частности, стикеры. Компания Apple пока не дает никаких комментариев. Так что неизвестно, связана ли блокировка обновлений с требованием Роскомнадзора.

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