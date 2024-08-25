Изобретатель Илон Маск раскритиковал задержание французскими правоохранителями Павла Дурова. Свое возмущение миллиардер выразил в соцсети.
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Освободить Дурова
Сначала Маск прокомментировал арест основателя Телеграма ироничным твитом.
Точка зрения: Сейчас 2030 год в Европе, и вас казнят за то, что вам понравился мем,
– написал владелец бывшего "твитера".
Позже Маск опубликовал отрывок интервью Дурова с американским журналистом Такером Карлсоном, где тот рассказывал о том, как развивается платформа Х после того, как ее купил Илон Маск. Это сообщение бизнесмен подписал хэштегом FreePavel.
Тем временем на российских маркетплейсах появились футболки с хэштегами FREEDUROV и FREEPAPA.
Также некоторые онлайн-магазины выпустили одежду с цитатой исполнителя SHAMAN. Ранее он записал видеообращение и призвал Павла Дурова вернуться в Россию.