Винахідник Ілон Маск розкритикував затримання французькими правоохоронцями Павла Дурова. Свою обурення мільярдер висловив у соцмережі.
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Звільнити Дурова
Спершу Маск прокоментував арешт засновника Телеграму іронічним твітом.
Точка зору: Зараз 2030 рік у Європі, і вас стратять за те, що вам сподобався мем,
– написав власник колишнього "твітера".
Пізніше Маск опублікував уривок інтерв’ю Дурова з американським журналістом Такером Карлсоном, де той розповідав про те, як розвивається платформа Х після того, як її купив Ілон Маск. Цей допис бізнесмен підписав хештегом FreePavel.
Тим часом на російських маркетплейсах з'явилися футболки з хештегами FREEDUROV та FREEPAPA.
Також деякі онлайн-магазини випустили одяг із цитатою виконавця SHAMAN. Раніше він записав відеозвернення і закликав Павла Дурова повернутися до Росії.