Два банка начали выдавать пластиковые карты "єПідтримка"
Источник:24 канал
Теперь украинцы смогут получить свою тысячу гривен за вакцинацию не только онлайн. Сразу 2 банка начнут выдавать пластиковые карты "єПідтримка".
Об этом заявили в пресс-службе "Альфа-Банка". Кроме того, об этом в сети написал соучредитель Monobank Олег Гороховский.
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Monobank
В Monobank объяснили, что оформить пластиковую карту смогут украинцы уже со вторника, 11 января. Такая услуга будет доступна тем, кто уже оформил цифровую карту "єПідтримка". Для этого необходимо выбрать подходящую функцию в приложении.Обратите внимание! Карточка "єПідтримка" будет бесплатной, однако пользователям придется заплатить 50 гривен за доставку "Новой Почтой".
"Альфа-Банк"
В "Альфа-Банке" украинцы смогут оформить физическую карту уже с 10 января. Такую карту смогут получить новые клиенты, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого гражданин должен обратиться в любое отделение банка с паспортом и ИНН.
А вот те клиенты, у которых уже есть цифровая карта, смогут получить пластиковый вариант в начале февраля. Получить карту "єПідтримка" украинцы смогут по "Новой Почте" или непосредственно в банковском отделении.
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Что такое "єПідтримка": коротко
- Владимир Зеленский 15 ноября сообщил, что каждый украинец, который получил 2 дозы вакцины против коронавируса, получит от государства тысячу гривен через приложение "Дия".
- На эту инициативу из государственного бюджета выделили 11 миллиардов гривен: 8 – из бюджета 2021 года и 3 – из бюджета 2022 года.
- 16 декабря Monobank и "Альфа-банк" начали первые выплаты по программе "єПідтримка"
- Уже с 24 декабря деньги начали начислять также государственные ПриватБанк, Ощадбанк и Укргазбанк.