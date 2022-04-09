Два белорусских офицера погибли, взорвавшись на российской мине в Гомельской области, – СМИ
Источник:"Наша Ніва"
В Гомельской области погибли 2 офицера управления КГБ. Они взорвались на российской противотанковой мине.
О гибели белорусских офицеров из-за мин, расставленных государством-агрессором, издание пишет со ссылкой на собственные источники.
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Лагерь россиян в Гомельской области
Российское формирование стало лагерем в лесу Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. "Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем", – пишет издание.
Однако они не знали, где они находятся. Вероятно, думали, что на территории Украины. Через некоторое время военные получили приказ двигаться к югу. "Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами", – говорится в материале.
Офицеры из Беларуси взорвались на российские мине
А дальше, согласно информации, на следы лагеря во время обхода наткнулся лесник. В частности, он заметил коробки с боеприпасами и сообщил "куда следует".
Лесники забрали двух офицеров Гомельского управления КГБ показывать место находки, и те взорвались, вероятно, наехав на противотанковую мину, которую россияне оставили на подъезде к лагерю,
– сообщили собеседники.
Пострадали ли при этом лесники, неизвестно, однако представители КГБ погибли. Одним из офицеров был 35-летний подполковник Андрей Равуцкий.
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