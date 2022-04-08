Про загибель білоруських офіцерів через міни, розставлені державою-агресоркою, видання пише з посиланням на власні джерела.

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Табір росіян на Гомельщині

Російське формування стало табором у лісі Гомельської області, у районі Поліського екологічного заповідника. "Все робили за військовою наукою: окопалися, замінували підходи з кількох сторін, стали табором", – пише видання.

Однак вони не знали, де вони перебувають. Ймовірно, думали, що на території України. За якийсь час військові отримали наказ рухатися на південь. "Кинули позиції, навіть забули кілька коробок із боєприпасами", – йдеться в матеріалі.

Офіцери з Білорусі підірвалися на російські міні

А далі, відповідно до інформації, на сліди табору під час обходу натрапив лісник. Зокрема, він помітив коробки з боєприпасами та повідомив "куди треба".

Лісники забрали двох офіцерів Гомельського управління КДБ показувати місце знахідки, і ті підірвалися, ймовірно, наїхавши на протитанкову міну, яку росіяни залишили на під'їзді до табору,

– повідомили співрозмовники.

Чи постраждали при цьому лісники, невідомо, однак представники КДБ загинули. Одним з офіцерів був 35-річний підполковник Андрій Равуцький.

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