Два человека погибли в результате пожара на предприятии в Днепре
3 июня 2022 , 18:33Читати новину українською
Источник:ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Днепре. К сожалению, два человека погибли.
Еще один человек с травмами оказался в больнице. Всего спасателям удалось ликвидировать пожар на площади около 2 400 квадратных метров.
Напомним В Днепре вспыхнул пожар на предприятии, взорвались газовые баллоны: "прилет" не подтвердили
Что известно о предприятии
В Главном управлении ГСЧС Днепропетровской области рассказали, что на предприятии, на котором возник пожар, переделывали в биотопливо вторичное сырье – пластик и резину.
В металлическом ангаре предприятия взорвались баллоны с пропан-бутаном, из-за чего возник пожар.
На месте пожара работали 17 пожарных и 4 единицы специальной техники.