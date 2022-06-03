Два человека погибли в результате пожара на предприятии в Днепре

Спасатели ликвидировали пожар на предприятии в Днепре. К сожалению, два человека погибли.

Еще один человек с травмами оказался в больнице. Всего спасателям удалось ликвидировать пожар на площади около 2 400 квадратных метров.

Напомним В Днепре вспыхнул пожар на предприятии, взорвались газовые баллоны: "прилет" не подтвердили

Что известно о предприятии

В Главном управлении ГСЧС Днепропетровской области рассказали, что на предприятии, на котором возник пожар, переделывали в биотопливо вторичное сырье – пластик и резину.

В металлическом ангаре предприятия взорвались баллоны с пропан-бутаном, из-за чего возник пожар.

На месте пожара работали 17 пожарных и 4 единицы специальной техники.