"Верните защитников Мариуполя": в центре Брюсселя украинцы напомнили о двух годах плена

В центре Брюсселя собрались более полусотни неравнодушных людей и призвали международное сообщество посодействовать возвращению украинских военных, которые до сих пор остаются в российском плену.

Митингующие вышли на улицу с флагами и плакатами и скандировали: "верните защитников Мариуполя". Детали передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Как прошла акция в Брюсселе

Акцию организовали активисты Promote Ukraine, поскольку верят, что Запад таки имеет рычаги влияния. Активисты пытаются привлечь внимание к тому, что украинские воины, которых вывели из Азовстали, уже 2 года находятся в плену, хотя им обещали безопасность.

Кроме того, что с воинами нет связи, Красный крест не посещает пленных. Поэтому в каком они состоянии – можно только догадываться.

Мы собрались здесь, чтобы привлечь внимание к тому, что защитники Мариуполя уже два года находятся в плену. С ними нет никакой связи. Красный Крест и западные партнеры обещали, что они (защитники – 24 Канал.) будут в безопасности. Мы видели, что произошло в Еленовке, мы не знаем, что с ними сейчас. Мы хотим привлечь внимание западного мира,

– поделился вице-президент Promote Ukraine Василий Кушмунс.

Акция по возвращению защитников Мариуполя в Брюсселе: фото Софии Назаренко

В плену до сих пор около 2 тысяч защитников Мариуполя

На митинг в Брюсселе вышла жена пленного Елена Живило. Ее муж, Максим Полегенько, служил в 6-й бригаде морской пехоты, 1-й отдельный батальон. В декабре 2021 года он поехал на ротацию в Мариуполь и там же оставался в начале полномасштабной войны. Уже с середины апреля 2022 муж Елены находится в российском плену и не выходит на связь.

Все что я имею – это фото и видео из российских телеграмм-каналов. Это подтверждение, что он жив. Он официально подтвержден Красным крестом, но никаких коммуникаций с ним нет. Красный крест его не посещал. Я не знаю где он находится и в каком состоянии,

– поделилась женщина.

Городской совет Мариуполя напоминает, что украинские военные 86 дней героически обороняли город. Сейчас более 1 900 военных, которые были на Азовстали, до сих пор в плену.

