Мітингувальники вийшли на вулицю із прапорами та плакатами й скандували: "поверніть захисників Маріуполя". Деталі передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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Як минула акція у Брюсселі

Акцію організували активісти Promote Ukraine, оскільки вірять, що Захід таки має важелі впливу. Активісти намагаються привернути увагу до того, що українські воїни, яких вивели з Азовсталі, вже 2 роки перебувають у полоні, хоч їм обіцяли безпеку.

Крім того, що з воїнами немає зв'язку, Червоний хрест не відвідує полонених. Тож у якому вони стані – можна лише здогадуватися.

Ми зібралися тут, щоб привернути увагу до того, що захисники Маріуполя вже два роки знаходяться в полоні. З ними немає жодного зв'язку. Червоний Хрест та західні партнери обіцяли, що вони (захисники – 24 Канал.) будуть в безпеці. Ми бачили, що сталося в Оленівці, ми не знаємо, що з ними зараз. Ми хочемо привернути увагу західного світу,

– поділився віцепрезидент Promote Ukraine Василь Кушмунс.

Акція щодо повернення захисників Маріуполя у Брюсселі: фото Софії Назаренко

У полоні досі близько 2 тисяч захисників Маріуполя

На мітинг у Брюсселі вийшла дружина полоненого Олена Живило. Її чоловік, Максим Полегенько, служив в 6-ї бригаді морської піхоти, 1-й окремий батальйон. В грудні 2021 року він поїхав на ротацію до Маріуполя і там же залишався на початку повномасштабної війни. Вже з середини квітня 2022 чоловік Олени перебуває у російському полоні та не виходить на зв’язок.

Все що я маю – це фото та відео з російських телеграм-каналів. Це підтвердження, що він живий. Він офіційно підтверджений Червоним хрестом, але жодних комунікацій з ним немає. Червоний хрест його не відвідував. Я не знаю де він знаходиться та в якому стані,

– поділилась жінка.

Міська рада Маріуполя нагадує, що українські військові 86 днів героїчно обороняли місто. Наразі більш ніж 1 900 військових, які були на Азовсталі, досі у полоні.

