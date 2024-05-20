Проєкт створено Big City Lab у співпраці з громадськими організаціями "Серце Азовсталі" та "Асоціація родин захисників Азовсталі", які запрошують на відкриття виставки усіх охочих.

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У Києві відбулося відкриття "Маріуполь: 86 днів оборони"

М86 – це серія проєктів, спрямованих на вшанування героїчної оборони Маріуполя та адвокацію звільнення військовополонених оборонців. Концепцію виставки розробили архітекторка Анна Помазанна з Харківської школи архітектури та кураторка Настя Іщенко з Big City Lab.

М86 відкрили у Києві / Фото Валентини Поліщук

Виставка відтворює основні події оборони, закликаючи не забувати про тих, хто вже понад два роки залишається у полоні, та об’єднувати зусилля для їхнього звільнення.

86 днів оборони Маріуполя / Фото Валентини Поліщук

Архітектурне рішення виставки символізує промислове місто за допомогою вертикальних труб, які відображають динаміку основних подій оборони: від світлих металевих поверхонь, що символізують початок боротьби, до темних матових структур, що відображають руйнацію та облогу міста. Форма виставки, подібно до стрілки компасу, завжди вказує напрямок на Маріуполь.

Як виглядає виставка / Фото Валентини Поліщук

Організатори наголошують на важливості збереження пам’яті про битву за Маріуполь, відвагу та героїзм воїнів, більшість з яких досі перебувають в полоні.

Як виглядає виставка / Фото Валентини Поліщук

Літопис оборони Маріуполя – це верифікована військовими поденна хроніка боротьби за місто, яка наразі публікується на вебплатформі m86.city, розробленій командою hidden hint.

"Редіс" показав фото перемовин з росіянами на "Азовсталі"

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко, відомий як "Редіс", показав фотографію з перемовин під час оборони заводу "Азовсталь". Він зазначив, що перед виходом із заводу між захисниками та російською стороною було досягнуто домовленостей щодо евакуації цивільних. Завдяки цьому сотні маріупольців, які ховалися на заводі, були врятовані.

"Оборона Маріуполя врятувала Україну. Ціною цього порятунку стали життя наших бійців та свобода сотень наших побратимів, які вже 2 роки перебувають у російському полоні", – наголосив Прокопенко.

Після завершення евакуації цивільних Маріупольський гарнізон продовжував оборону до відповідного наказу вищого командування. Прокопенко підкреслив, що повернення полонених азовців залишається пріоритетом.

Фото було зроблене під час перемовин у травні 2022 року на нейтральній території між підприємством "Комунальник" та заводом "Азовсталь".