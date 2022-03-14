Два гражданина Китая пытались вывезти из Украины младенцев без документов
Источник:фейсбук ГПСУ
Двое граждан Китая пытались вывезти двух младенцев из Украины. Никаких документов на малышей у них не было.
Пограничники пресекли попытку вывоза младенцев. В настоящее время этим вопросом занимается Национальная полиция Украины.
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Инцидент произошел в пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области.
Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Как оказалось, незадолго до этого оба китайца прибыли в нашу страну без малышей. Это выяснили сотрудники Государственной пограничной службы.
Впрочем, ответить на вопрос "откуда у них взялись дети" иностранцы затруднились. Теперь этот вопрос выясняется в Нацполиции.
Один из младенцев, которого пытались вывезти без документов / Фото из фейсбука ГНСУ
Второй младенец, которого пытались вывезти без документов / Фото из фейсбука ГНСУ
Полный текст сообщения ГПСУ в Фейсбуке:
Пограничники пресекли попытку вывоза из Украины гражданами Китая младенцев без документов
В пункте пропуска "Порубное" в Черновицкой области пограничники пресекли попытку иностранцев вывезти из Украины младенцев.
Двое граждан Китая пытались пешком перейти из Украины в Румынию с двумя крошечными детьми. Никаких документов на новорожденных у иностранцев не было.
Сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что незадолго перед этим оба китайца прибыли на территорию нашей страны без малышей.
Откуда у них взялись дети, иностранцы ответить затруднились. Теперь этот вопрос будут выяснять сотрудники Национальной полиции.