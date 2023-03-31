В пятницу, 31 марта, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин описал ситуацию со светом в регионе. Кроме того, он констатировал, что два энергетика погибли.

Смотрите также В одной области в этот день возможны отключения света: какова ситуация с электроснабжением

"Герои среди нас"

В своем сообщении чиновник поблагодарил людей, которые чинят электросети, за очень важную для всей Украины работу. По его словам, в частности, Херсонщина ценит их смелость и отвагу.

К сожалению, сегодня два героя-энергетика погибли, возвращая людям свет… Герои среди нас. Вечная память,

– говорится в источнике.

Редакция 24 Канала также выражает соболезнования всем родным и близким погибших энергетиков. Светлая память.

️Также Продикун констатировал, что в Новопетровке Высокопольского общества возобновлено электроснабжение. Как он отметил, это уже пятнадцатый населенный пункт Херсона, который подключили к электросети за последние три дня.

До этого в деревне из-за российских захватчиков около восьми месяцев не было света в домах.

России не удалось нас сломать