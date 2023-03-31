В пятницу, 31 марта, глава Херсонской ОВ Александр Прокудин описал ситуацию со светом в регионе. Кроме того, он констатировал, что два энергетика погибли.
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"Герои среди нас"
В своем сообщении чиновник поблагодарил людей, которые чинят электросети, за очень важную для всей Украины работу. По его словам, в частности, Херсонщина ценит их смелость и отвагу.
К сожалению, сегодня два героя-энергетика погибли, возвращая людям свет… Герои среди нас. Вечная память,
– говорится в источнике.
️Также Продикун констатировал, что в Новопетровке Высокопольского общества возобновлено электроснабжение. Как он отметил, это уже пятнадцатый населенный пункт Херсона, который подключили к электросети за последние три дня.
До этого в деревне из-за российских захватчиков около восьми месяцев не было света в домах.
России не удалось нас сломать
- Вспомним к этой теме, что не так давно на своем лживом, пропагандистском телевидении псевдожурналистка Ольга Скабеева чуть ли не со слезами на глазах рассказывала, что тактика Кремля по ракетному террору энергетической инфраструктуры Украины не сработала.
- Люди, сидевшие в студии, имели не менее кислые лица, ведь, очевидно, осознавали, что их "величественное" государство якобы со "второй армией мира" на самом деле ни на что не способно. А значит, уже ни у кого нет сомнений, что скоро Украина одержит победу в войне, ведь больше года свидетельствует о своей несокрушимости и героизме.
- Вместе с тем, генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отмечал, что первый этап "войны России с трансформаторами" – закончился. Однако вместе с тем, по его словам, никто не застрахован от того, что уже завтра может прийти в голову бункерному диктатору Путину. То есть кремлевский карлик может снова приказать оккупантам массированно бомбить нашу критическую инфраструктуру.