У п'ятницю, 31 березня, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін описав ситуацію зі світлом у регіоні. Окрім того, він констатував, що два енергетики загинули.
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"Герої серед нас"
У своєму повідомленні чиновник подякував людям, які лагодять електромережі, за дуже важливу для усієї України роботу. За його словами, зокрема, Херсонщина цінує їхню сміливість та відвагу.
На жаль, сьогодні двоє героїв-енергетиків загинули, повертаючи людям світло… Герої серед нас. Вічна пам'ять,
– йдеться у джерелі.
️Також Продікун констатував, що у Новопетрівці Високопільської громади відновлено електропостачання. Як він зауважив, це вже п'ятнадцятий населений пункт Херсонщини, який під'єднали до електромережі за останні три дні.
До того у селі через російських загарбників близько восьми місяців не було світла в оселях.
Росії не вдалось нас зламати
- Згадаємо до цієї теми, що не так давно на своєму брехливому, пропагандистському телебаченні псевдожурналістка Ольга Скабєєва ледь не зі сльозами на очах розповідала, що тактика Кремля стосовно ракетного терору енергетичної інфраструктури України не спрацювала.
- Люди, які сиділи в студії, мали не менш кислі обличчя, адже, вочевидь, усвідомлювали, що їхня "велична" держава нібито з "другою армією світу" насправді ж ні на що не спроможна. А отже, уже ні в кого немає сумнівів, що скоро Україна здобуде перемогу у війні, адже понад рік засвідчує свою незламність та героїзм.
- Разом з тим генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначав, що перший етап "війни Росії з трансформаторами" – закінчився. Однак разом з тим, за його словами, ніхто не застрахований від того, що уже завтра може спасти на думку бункерному диктатору Путіну. Себто може кремлівський карлик знову наказати окупантам масовано бомбити нашу критичну інфраструктуру.