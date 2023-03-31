У п'ятницю, 31 березня, глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін описав ситуацію зі світлом у регіоні. Окрім того, він констатував, що два енергетики загинули.

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"Герої серед нас"

У своєму повідомленні чиновник подякував людям, які лагодять електромережі, за дуже важливу для усієї України роботу. За його словами, зокрема, Херсонщина цінує їхню сміливість та відвагу.

На жаль, сьогодні двоє героїв-енергетиків загинули, повертаючи людям світло… Герої серед нас. Вічна пам'ять,

– йдеться у джерелі.

Редакція 24 Каналу також висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблих енергетиків. Світла пам'ять.

️Також Продікун констатував, що у Новопетрівці Високопільської громади відновлено електропостачання. Як він зауважив, це вже п'ятнадцятий населений пункт Херсонщини, який під'єднали до електромережі за останні три дні.

До того у селі через російських загарбників близько восьми місяців не було світла в оселях.

Росії не вдалось нас зламати