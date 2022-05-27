Два приема, которые смогут "задушить" Россию экономически

Россия в текущем году может недополучить около 80 миллиардов долларов экспортной выручки. Мало!

Никто не хочет нефти "с кровью"

Российская нефть сегодня продается плохо. Дисконт составляет 30%. Россия построила три новых нефтеэкспортных порта, но… Нефтью заполняют нефтяные танкеры, и дальше они не идут.

Достойно внимания Не эмбарго единственным: как Украине наказать Россию за войну

Танкер, оказывается, чтоб заходить в порты, обязан быть застрахован, но страховые компании не готовы страховать этот груз и опасности с ним связанные. В результате сегодня примерно 62 миллиона баррелей российской сырой нефти марки Urals, рекордное количество, хранятся на судах в море.

Объем сырой нефти марки Urals на воде втрое превышает средний довоенный показатель, несмотря на то, что экспорт российской морской нефти в мае уже упал до 6,7 миллионов баррелей в сутки, что примерно на 15% меньше, чем 7,9 барреля в сутки в феврале.

30% добываемой нефти вообще не могут продать. Например, вся нефть "Лукойла", продававшаяся в США, умерла. Вместе с сетью АЗС "Лукойла" в США. "Лукойлу" накапливать добытую непроданную нефть негде. Впереди – консервация скважин.

Снижение предложения российской нефти на мировом рынке во второй половине 2022 года может достигнуть 3 миллионов баррелей в сутки (приблизительно с 10,5), говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства.

Производство нефти в России может сократиться на 25%. При этом сама Россия оптимистично ожидает, что в текущем году она может потерять "всего" 17% своей довоенной добычи нефти, сообщило агентство Reuters.

Кто пополнял казну оккупантов

Сколько это в цифрах: добыча нефти в России в 2021 году составила 524,05 миллиона тонн (3 830 миллионов баррелей). Экспорт при этом – 230 миллионов тонн (43% добычи). Выручка от поставок при этом увеличилась на 34% до $110,1 миллиарда. Средняя цена – 65,5 долларов за баррель (при себестоимости 15 – 45 долларов в зависимости от месторождения).

Кто покупал:

КНР – 70,1 миллиона тонн нефти на сумму 34,9 миллиарда долларов (средняя 68 долларов);

Голландия – 37,4 миллиона тонн на 17,3 миллиарда долларов (63,3 доллара);

Германия – 19,2 миллиона тонн на 9,3 миллиарда долларов (66 долларов);

Беларусь – 14,9 миллиона тонн на 6,4 миллиарда долларов (58,8 доллара);

Южная Корея – 13,5 миллионов тонн на 6,4 миллиарда долларов (65 долларов);

Польша – 11,2 миллиона тонн на 5,4 миллиарда (66 долларов;)

Италия – 8,9 миллиона тонн на 4,2 миллиарда долларов (64,6 доллара);

США – 7,4 миллиона тонн на 3,7 миллиарда долларов (68,5 долларов);

Финляндия – 6,3 миллиона тонн на 3 миллиарда долларов (65,2 доллара);

Словакия – 5,3 миллиона тонн на 2,5 миллиарда долларов (64,6 доллара).

Интересно В свободном плавании: что происходит с курсом доллара

Для сравнения, сейчас цена российской нефти марки URALS составляет около 87 долларов, BRENT стоит 117,3 доллара (на 34% дороже).

В целом на долю стран Евросоюза в 2021 году пришлось 47% поставок российской нефти в физическом выражении (108,1 миллиона тонн, 50,9 миллиарда долларов). Вот кто должен налагать нефтяные санкции прежде всего!

Ранены, но не добиты

Москва зависит от доходов собственного массивного нефтегазового сектора, который в январе составил 45% федерального бюджета. Согласно публичной статистике, среднесуточная добыча нефти в РФ в 2021 году составила 10,52 миллиона баррелей.

Лидеры добычи (2021):

НК "Роснефть" – 170,73 миллиона тонн (в декабре – 14,24 миллиона тонн);

"ЛУКойл" – 75,73 миллиона тонн (6,83 миллиона тонн);

"Сургутнефтегаз" – 55,45 миллиона тонн (5,07 миллиона тонн);

"Газпром нефть" – 38,57 миллиона тонн (3,29 миллиона тонн);

"Татнефть" – 27,83 миллиона тонн (2,44 миллиона тонн);

"Башнефть" – 13,77 миллиона тонн (1,5 миллиона тонн);

"Славнефть" – 9,85 миллиона тонн (1 миллион тонн);

"Новатек" – 8,05 миллиона тонн (666,92 тысячи тонн);

"РусНефть" – 6,68 миллиона тонн (589,75 тысяч тонн).

Если перевести происходящее в цифры, несмотря на рост цен на нефть, потери РФ будут существенными, но не критическими. Если падение добычи произойдет на 25%, то Россия потеряет 131 миллион тонн или почти 1 миллиард баррелей, что в денежном эквиваленте равно недополученным 80 миллиардам.

Актуальное Украина загнала сама себя в экономический тупик

При этом с ростом цен на нефть Россия все равно получит существенную сумму – 240 миллиардов долларов с учетом внутреннего рынка, сравнимую с доходами 2021 года.

Соответственно, санкции нужно усиливать, вводя полное эмбарго на импорт нефти из РФ или вводя пошлины, которые будут съедать всю маржу РФ.

По цене 84 доллара и себестоимости примерно 30 долларов, пошлина должна достигать 50 долларов за баррель. И будет европейцам счастье, а рашке урок.

Обратите внимание – почему мир должен решиться на полное нефтяное эмбарго России: смотрите видео