Два региона не готовы выходить из красной зоны

21 декабря 2021 , 14:55
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Источник:

KSE

Сейчас только 2 из 25 регионов Украины не могут выйти из красной зоны. Все из-за неутешительной ситуации с коронавирусом.

Речь идет о Волынской и Запорожской областях. Об этом сообщила аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова во время брифинга.

Внимание 33% легко переболевших COVID-19 не имеют антител к вирусу, – Кузин

Они не соответствуют условиям выхода из красной зоны. Она подчеркнула, что в этих регионах уровень тестирований следует увеличить на четверть.

Новых случаев много

Так, в таких областях превышен коэффициент обнаружения случаев инфицирования, в частности:

  • в Волынской – 22%;
  • Запорожской – 23%.

Это при пороговом уровне в 20%. Тогда как рекомендуемый уровень Всемирной организации здоровья составляет 5%.

Поэтому здесь мы видим увеличение больше, чем в 4 раза. Мы рекомендуем этим областям увеличивать объемы тестирования для улучшения уровня контроля за распространением заболеваемости, по крайней мере, на четверть,
– заявила она.

Какие регионы находятся в красной зоне 20 декабря:

Источник: Минздрав

  • Волынская область,
  • Житомирская область,
  • Запорожская область,
  • Киевская область,
  • Николаевская область,
  • Сумская область,
  • Черкасская область,
  • Черниговская область.

Отметим, что ситуация стабилизировалась в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Сейчас эти регионы соответствуют критериям желтого уровня эпидемической опасности.

"Оранжевых" регионов в стране не осталось. 17 регионов находятся в желтой зоне.

Желтой зоне соответствуют:

  • город Киев,
  • Днепропетровская область,
  • Ивано-Франковская область,
  • Кировоградская область,
  • Луганская область,
  • Львовская область,
  • Полтавская область,
  • Ровненская область,
  • Тернопольская область,
  • Харьковская область,
  • Херсонская область,
  • Черновицкая область,
  • Донецкая область,
  • Винницкая область,
  • Хмельницкая область,
  • Закарпатская область,
  • Одесская область.

Какой суточный прирост инфицированных

По состоянию на 21 декабря в течение суток в Украине обнаружили 6 029 новых случаев заболевания COVID-19. К сожалению, от болезни умерли еще 346 украинцев. В больницы попал 1 061 человек с COVID-19 или подозрением на наличие заболевания. В то же время выздоровели от инфекции – 18 850 человек. Больше всего больных обнаружили в столице.

За все время пандемии зарегистрировали 3 616 716 больных COVID-19. 3 357 405 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, умерли 93 608 больных.
Автор: Аліна Оліховська