Два самолета-разведчика США пролетели над Украиной, следят за войсками России, – Forbes

28 декабря 2021 , 23:58
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Источник:

Forbes

Над Украиной в понедельник, 27 декабря, пролетели два разведывательных самолета ВВС США. Их целью было проследить за российскими войсками у границы с Украиной.

По данным СМИ, это одна из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины. Детали пока не раскрывают.

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Полет совершили:

  • наземный самолет наблюдения E-8C;
  • самолет разведки RC-135v.

Украина получит десятки миллионов долларов

  • Пресс-служба ГПСУ сообщила, что США и Украина договорились о совместных проектах. На их реализацию будет выделено 24,5 миллиона долларов.
  • В частности, Украина и США в 2021 году подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи.
  • Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи.
  • Он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины.

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Автор: Мар'яна Бекало