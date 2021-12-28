Два самолета-разведчика США пролетели над Украиной, следят за войсками России, – Forbes
28 декабря 2021 , 23:58Читати новину українською
Источник:Forbes
Над Украиной в понедельник, 27 декабря, пролетели два разведывательных самолета ВВС США. Их целью было проследить за российскими войсками у границы с Украиной.
По данным СМИ, это одна из первых миссий, в которой ВВС США открыто совершили полет в воздушном пространстве Украины. Детали пока не раскрывают.
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Полет совершили:
- наземный самолет наблюдения E-8C;
- самолет разведки RC-135v.
Украина получит десятки миллионов долларов
- Пресс-служба ГПСУ сообщила, что США и Украина договорились о совместных проектах. На их реализацию будет выделено 24,5 миллиона долларов.
- В частности, Украина и США в 2021 году подписали План совместных действий по реализации Проекта международной технической помощи.
- Глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко заявил, что результатом нашего сотрудничества стал новый Проект международной технической помощи.
- Он направлен на безопасность северной и восточной границ Украины.
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