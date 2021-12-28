Об этом рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в эфире 24 канала. Однако украинцы в любом случае не должны терять бдительность ни на миг.
К теме В миллиметре от красной линии, – Кулеба об угрозе вторжения России
По словам Зубова, сейчас игра Кремля направлена в первую очередь на внутреннего потребителя, а не на внешнего.
Путин хочет показать россиянам, что он полон сил и вроде бы говорит на равных условиях с Западом, поэтому вокруг него надо объединяться. Для того, чтобы этого добиться, российские власти и обостряют ситуацию вблизи украинской границы.
Такая война приведет, скорее всего, к поражению режима самой России, путинского режима.
Впрочем, по мнению Зубова, Путин вряд ли решится нажимать на "красные кнопки", поэтому ему придется отступать с "потерей лица".
Узнайте больше Исключительно компетенция военных, – Резников о создании штабов тероборони
Зубов рассказал о вероятном наступлении России на Украину: смотрите видео
Вероятное наступление России на Украину: последние новости
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США хотят устроить в Украине "маленькую войну". В Москве уверены, что Вашингтон возложит вину за это на Кремль.
- По данным британских СМИ, войска Соединенного Королевства в случае российского вторжения готовы к эвакуации из Украины.
- Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения Евросоюза и России будут зависеть от ситуации на востоке Украины.
- Американские СМИ предполагают, что береговая линия Азовского моря имеет наибольшую стратегическую ценность для России. Именно поэтому атака русских может начаться именно отсюда.
- В России 25 декабря заявили, что отводят часть войск из нескольких областей и с территории оккупированного Крыма. Говорится ориентировочно о 10 тысячах военных.