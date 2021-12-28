Об этом рассказал российский политолог и доктор исторических наук Андрей Зубов в эфире 24 канала. Однако украинцы в любом случае не должны терять бдительность ни на миг.

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По словам Зубова, сейчас игра Кремля направлена в первую очередь на внутреннего потребителя, а не на внешнего.

Путин хочет показать россиянам, что он полон сил и вроде бы говорит на равных условиях с Западом, поэтому вокруг него надо объединяться. Для того, чтобы этого добиться, российские власти и обостряют ситуацию вблизи украинской границы.

Такая война приведет, скорее всего, к поражению режима самой России, путинского режима. Андрей Зубов Политолог, доктор исторических наук

Впрочем, по мнению Зубова, Путин вряд ли решится нажимать на "красные кнопки", поэтому ему придется отступать с "потерей лица".

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