Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб, – Зеленский почтил память жертв в Бабьем Яре

Владимир Зеленский почтил память тысяч невинно убитых жертв в Бабьем Яре. Президент Украины подчеркнул, что эта трагедия, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться.

По словам Зеленского, 29 сентября кто-то в который раз, а кто-то впервые услышит эти 2 страшных слова – Бабий Яр.

Важно В овраг сбрасывали еще живых младенцев, – в СБУ открыли архив со страшными воспоминаниями о Бабьем Яре

Президент подчеркнул, что "Бабий Яр" – это ужасные слова, которые всегда будут в нашем прошлом, а "никогда снова" – важные слова, которые всегда будут в нашем будущем.

Также украинский лидер напомнил, что значит Бабий Яр для украинцев. По его словам, это:

более 100 тысяч человеческих жизней;

миллионы искалеченных судеб;

80 лет совместной боли еврейского и украинского народов.

Два коротких слова, что звучат два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яре, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше,

– заявил Зеленский.

Он напомнил, что 29 сентября во всех украинских школах состоится национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра. Во время него дети услышат, что:

нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр;

за 2 следующих дня они убили почти 34 тысячи человек;

всего жертвами Холокоста в Европе стало не менее 6 миллионов евреев;

1,5 миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины.

Будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества,

– подытожил Зеленский.

Украинский президент напомнил, что власть делает все возможное, чтобы Бабий Яр из территории забвения превратился в место памяти.

Трагедия в Бабьем Яре – один из самых ужасных символов Холокоста. Она, наряду с нацистским лагерем смерти Освенцимом, стала символом массового уничтожения евреев в Восточной Европе и примером того, к чему приводят человеконенавистнические идеологии.

Добавим, что за годы Второй мировой войны в Бабьем Яре, по разным оценкам, погибло от 100 до 150 тысяч человек:

евреев, цыган и украинцев;

советских военнопленных, участников украинского движения сопротивления;

пациентов психиатрических клиник и представителей других национальных или социальных групп, которых оккупанты считали "лишними".

Почтение памяти жертв Бабьего Яра / Фото ОП

Полный текст публикации Владимира Зеленского:

​​Два слова, за которыми более 100 тысяч человеческих жизней. Два слова, за которыми миллионы искалеченных судеб. Два слова, за которыми 80 лет общей боли еврейского и украинского народов. Бабий Яр…

Два коротких слова, что звучат, как два коротких выстрела, но несут в себе долгие и ужасные воспоминания для нескольких поколений. Потому что они знают и помнят, что выстрелов в Бабьем Яру, к сожалению, прозвучало не два, а в сотни, тысячи, в десятки тысяч раз больше.

Сегодня во всех украинских школах состоится Национальный урок, посвященный 80-й годовщине великой трагедии Бабьего Яра. Сегодня, в зависимости от возраста и воспитания, кто-то в который раз, а кто-то впервые услышит эти два страшных слова и эти страшные цифры.

О том, что 80 лет назад, 29 сентября 1941 года, нацистские оккупанты начали массовые казни в урочище Бабий Яр. О том, что за два следующих дня они убили почти 34 тысячи человек. О том, что за два года в Бабьем Яру нацисты, по разным подсчетам, казнили от 100 до 200 тысяч человек. Кроме евреев, это были украинцы и цыгане, военнопленные и пациенты психиатрической больницы...

О том, что в целом жертвами Холокоста в Европе стало по меньшей мере 6 миллионов евреев. И о том, что полтора миллиона из них, то есть каждый четвертый убитый, были из Украины.

Будущим поколениям необходимо знать эти страшные цифры о страшных преступлениях нацизма для неповторения этих страшных ошибок и страшных трагедий в истории человечества. Сохранение памяти о Второй мировой войне, в частности о трагедии Бабьего Яра и Холокоста, – наш долг перед будущими поколениями. Достойное чествование памяти всех погибших - наш долг перед прошлыми поколениями.

И с 2019 года мы делаем все, чтобы Бабий Яр с территории забвения превратился в место памяти. Достойное место памяти сотен тысяч жертв, убитых в 1941-1943 годах. Бабий Яр – два ужасных слова, которые всегда будут в нашем прошлом. Никогда снова – два важных слова, которые всегда будут в нашем будущем.

И трагедия Бабьего Яра, которая произошла в Украине 80 лет назад, никогда не должна повториться. Нет в Украине. Ни в других уголках Европы. Нигде в мире. Никогда снова.

Вечная память всем жертвам Бабьего Яра! Вечная память всем жертвам Холокоста! Вечная память всем жертвам Второй мировой войны!