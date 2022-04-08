Два вертолета, крылатая ракета и полно техники: на Донбассе воины ООС отбивают атаку за атакой

После неудачи под Киевом и на Севере Украины, российские оккупанты решили сосредоточить свои атаки на Востоке, особенно на Донбассе. Но и там украинские защитники дают им достойный отпор.

Только за 8 апреля враг семь раз атаковал украинские позиции на Донецком и Луганском направлениях. Но понес немалые потери.

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В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 7 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два вертолета и одну крылатую ракету врага.

До этого информацию о потерях оккупантов подтвердили и в оперативно-тактической группировке "Восток". Было известно о как минимум 50 уничтоженных захватчиках.

Смотрите видео о том, как оккупант убегал от дрона и привел его на позиции своего подразделения: