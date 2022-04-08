Лище за 8 квітня ворог сім разів атакував українські позиції на Донецькому та Луганському напрямках. Але зазнав чималих втрат.

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Зокрема, українські захисники знищили 9 танків, 7 одиниць броньованої та 5 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили два вертольоти та одну крилату ракету ворога.

До цього інформацію про втрати окупантів підтвердили і в оперативно-тактичному угруповуванні "Схід". Було відомо про як мінімум 50 знищених загарбників.

Дивіться відео про те, як окупант втікав від дрона та привів його на позиції свого підрозділу